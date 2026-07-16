शत्रुघ्न सिन्हा से जहीर संग शादी की बात कहने में सोनाक्षी को लगे पूरे 2 साल
क्या है खबर?
अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने हाल ही में अपनी शादी को लेकर एक खुलासा किया। सोनाक्षी ने बताया कि वो अपने पापा शत्रुघ्न सिन्हा से जहीर इकबाल संग रिश्ते और शादी की बात कहने में बेहद डर रही थीं। यहां तक कि उन्हें अपनी मां को ये बात बताने के बाद भी पापा से सीधे दिल की बात कहने में पूरे 2 साल का वक्त लग गया। आइए जानते हैं क्या कुछ बोलीं सोनाक्षी।
खुलासा
पापा को जहीर के बारे में बताने से डर रही थीं सोनाक्षी
सोनाक्षी ने याद करते हुए बताया कि जहीर इकबाल के साथ अपने रिश्ते को लेकर पूरी तरह पक्का होने के बावजूद वो अपने पापा को ये खबर देने में बहुत डरी हुई थीं।
उन्होंने मिड डे को बताया, "मैं अपने पापा को बताने में वाकई बहुत डर रही थी। एक दिन मैं उनके पास गई और कहा कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूं और उससे शादी करना चाहती हूं। उन्होंने मुझसे उसका नाम और उसका काम पूछा।"
दिल की बात
...जब सोनाक्षी ने पापा को बताई जहीर से शादी की बात
सोनाक्षी ने कहा, "फिर पापा अचानक बोले, हां, मैंने अखबार में देखा था। मैं हैरान रह गई और उनसे पूछा कि क्या मम्मी ने उन्हें नहीं बताया था? दरअसल, मैंने 2 साल पहले ही मम्मी को बता दिया था कि मैं जहीर को डेट कर रही हूं और उनसे पापा को बताने के लिए कहा था, लेकिन खुद हिम्मत जुटाकर पापा से अपने दिल की ये बात कहने में मुझे पूरे 2 साल का लंबा वक्त लग गया।"
प्यार
जहीर संग रिश्ता देख पिघल गए शत्रुघ्न
सोनाक्षी ने बताया कि जब उनके माता-पिता ने जहीर और उनके साथ फुरसत से वक्त बिताया और दोनों के बीच के गहरे प्यार और मजबूत रिश्ते को अपनी आंखों से देखा तो उनके मन की सारी चिंताएं और हिचकिचाहट खत्म हो गई।
सोनाक्षी बोलीं, "मेरा दिल उस वक्त थोड़ा टूट गया और मुझे बेहद अफसोस हुआ, जब पापा ने बड़े लाड से मुझसे कहा, तुमने इतने लंबे समय तक इंतजार क्यों किया? मुझे ये बात पहले ही क्यों नहीं बताई।"
शादी
सोनाक्षी ने कब की थी जहीर से शादी?
सोनाक्षी और जहीर 23 जून, 2024 में शादी के बंधन में बंधे थे।
हालांकि, अलग-अलग धर्मों से होने के कारण उनकी इस शादी को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया था। इंटरनेट पर इस जोड़े को भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा और कुछ लोगों ने इसका तीखा विरोध भी किया।
इसके अलावा सिन्हा परिवार में आपसी अनबन और सोनाक्षी के भाइयों के शादी में शामिल न होने की अफवाहों ने भी इस विवाद को हवा दी थी।