शत्रुघ्न सिन्हा से जहीर संग शादी की बात कहने में सोनाक्षी को लगे पूरे 2 साल

सोनाक्षी ने बताया कि जब उनके माता-पिता ने जहीर और उनके साथ फुरसत से वक्त बिताया और दोनों के बीच के गहरे प्यार और मजबूत रिश्ते को अपनी आंखों से देखा तो उनके मन की सारी चिंताएं और हिचकिचाहट खत्म हो गई।

सोनाक्षी बोलीं, "मेरा दिल उस वक्त थोड़ा टूट गया और मुझे बेहद अफसोस हुआ, जब पापा ने बड़े लाड से मुझसे कहा, तुमने इतने लंबे समय तक इंतजार क्यों किया? मुझे ये बात पहले ही क्यों नहीं बताई।"