सोनाक्षी सिन्हा की अश्लील तस्वीरें वायरल करने का आरोप, पुलिस ने पकड़ा; कोर्ट ने छोड़ा

लेखन नेहा शर्मा 10:33 am Nov 15, 202610:33 am

क्या है खबर?

कई बॉलीवुड अभिनेत्रियां मॉर्फ्ड तस्वीरों का शिकार हो चुकी हैं और अब सोनाक्षी सिन्हा भी फर्जी अश्लील तस्वीरों के निशाने पर आ गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभिनेत्री ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी आपत्तिजनक फर्जी तस्वीरें वायरल करने वाले शख्स के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद दिल्ली के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर मुंबई लाया गया। हालांकि, शनिवार को अदालत ने उसकी गिरफ्तारी को 'गैरकानूनी' बताते हुए रिहाई का आदेश दे दिया।