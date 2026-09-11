सोलोमन पापैया का 90 की उम्र में हुआ निधन, विजय-रजनीकांत ने दी श्रद्धांजलि
क्या है खबर?
तमिल विद्वान और लोकप्रिय टीवी हस्ती सोलोमन पापैया का 11 सितंबर को मदुरै में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह मशहूर डिबेट शो 'पट्टिमंड्रम' की मेजबानी के लिए जाने जाते थे। उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के चलते उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री समेत अभिनेता रजनीकांत, विजय सेतुपति और सी. जोसेफ विजय ने शोक जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
श्रद्धांजलि
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने सोलोमन को किया याद
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने एक्स पर सोलोमन की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, "तमिल विद्वान प्रोफेसर सोलोमन के निधन की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख और पीड़ा हुई है।
उन्होंने मंचों के जरिए दुनिया को तमिल भाषा की महानता और तमिल लोगों की जीवनशैली से परिचित कराया था। उनका जाना तमिल भाषी दुनिया के लिए एक ऐसी बड़ी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती।"
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தமிழின் பெருமையையும், தமிழர்களின் வாழ்வியலையும் பட்டிமன்ற மேடைகள் வழியாக உலகறியச் செய்த தமிழறிஞர் பேராசிரியர் சாலமன் பாப்பையா அவர்கள் மறைந்த செய்தியறிந்து மிகுந்த துயரமும், வேதனையும் அடைந்தேன்.— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) September 11, 2026
தமது நகைச்சுவை கலந்த பேச்சாலும், ஆழ்ந்த தமிழ்ப் புலமையாலும், சமூகச் சிந்தனைகளை எளிய… pic.twitter.com/BS82wqYpHI
श्रद्धांजलि
रजनीकांत ने कही ये बात
इसके साथ ही विजय ने उनके निधन पर शोक मनाने वाले सभी लोगों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की है।
वहीं रजनीकांत ने एक्स पर लिखा, "मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि महान तमिल विद्वान प्रोफेसर सोलोमन की आत्मा को शांति मिले, जिन्होंने साहित्यिक मंच को पढ़े-लिखे लोगों के दायरे से निकालकर आम लोगों तक पहुंचाया।"
सोलोमन को साहित्य में उनके योगदान के लिए 'पद्म श्री' जैसे कई पुरस्तार मिल चुके हैं।
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படித்தவரிடையே இலக்கியத் தரத்தில் இருந்த பட்டிமன்றத்தை பாமரர்களிடமும் ஜனரஞ்சகமாகக் கொண்டு சென்ற மாபெரும் தமிழ் ஆளுமை பேராசிரியர் சாலமன் பாப்பையாவின் ஆத்மா சாந்தியடைய இறைவனைப் பிரார்த்திக்கிறேன்.#SolomonPappaiah— Rajinikanth (@rajinikanth) September 11, 2026
श्रद्धांजलि
विजय ने परिवार के प्रति दी संवेदनाएं
वहीं विजय सेतुपति ने लिखा, "तमिल मंच का एक सुनहरा दौर खत्म हो गया है। श्री सोलोमन का निधन तमिल भाषा और तमिल लोगों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है।
उन्होंने तमिल भाषा को सरल और सुंदर ढंग से लोगों तक पहुंचाया ताकि वे इसे आसानी से समझ सकें। उनकी बातें हमेशा तमिल भाषा में जीवित रहेंगी। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं।"
इसके अलावा प्रभु देवा सहित कई सितारों ने उन्हें याद किया।
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தமிழ் மேடையின் ஒரு பொற்காலம் மறைந்தது.— VijaySethupathi (@VijaySethuOffl) September 11, 2026
பட்டிமன்றத்தை வீடு வீடாக கொண்டு சென்ற, தமிழை எளிமையாக, அழகாக பேசி புரிய வைத்த சாலமன் பாப்பையா அவர்களின் மறைவு தமிழுக்கும், தமிழ் மக்களுக்கும் பேரிழப்பு. அவரது சொற்கள் வழி வழியாக தமிழுக்குள் வாழும். அவரது குடும்பத்தினருக்கு எனது ஆழ்ந்த… pic.twitter.com/1JBCC0SNTw