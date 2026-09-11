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सोलोमन पापैया का 90 की उम्र में हुआ निधन, विजय-रजनीकांत ने दी श्रद्धांजलि

सोलोमन पापैया का 90 की उम्र में हुआ निधन, विजय-रजनीकांत ने दी श्रद्धांजलि

लेखन अंशिका शुक्ला
Sep 11, 2026
06:29 pm
क्या है खबर?

तमिल विद्वान और लोकप्रिय टीवी हस्ती सोलोमन पापैया का 11 सितंबर को मदुरै में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह मशहूर डिबेट शो 'पट्टिमंड्रम' की मेजबानी के लिए जाने जाते थे। उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के चलते उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री समेत अभिनेता रजनीकांत, विजय सेतुपति और सी. जोसेफ विजय ने शोक जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

श्रद्धांजलि

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने सोलोमन को किया याद

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने एक्स पर सोलोमन की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, "तमिल विद्वान प्रोफेसर सोलोमन के निधन की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख और पीड़ा हुई है।

उन्होंने मंचों के जरिए दुनिया को तमिल भाषा की महानता और तमिल लोगों की जीवनशैली से परिचित कराया था। उनका जाना तमिल भाषी दुनिया के लिए एक ऐसी बड़ी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती।"

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श्रद्धांजलि

रजनीकांत ने कही ये बात

इसके साथ ही विजय ने उनके निधन पर शोक मनाने वाले सभी लोगों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की है।

वहीं रजनीकांत ने एक्स पर लिखा, "मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि महान तमिल विद्वान प्रोफेसर सोलोमन की आत्मा को शांति मिले, जिन्होंने साहित्यिक मंच को पढ़े-लिखे लोगों के दायरे से निकालकर आम लोगों तक पहुंचाया।"

सोलोमन को साहित्य में उनके योगदान के लिए 'पद्म श्री' जैसे कई पुरस्तार मिल चुके हैं।

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श्रद्धांजलि

विजय ने परिवार के प्रति दी संवेदनाएं

वहीं विजय सेतुपति ने लिखा, "तमिल मंच का एक सुनहरा दौर खत्म हो गया है। श्री सोलोमन का निधन तमिल भाषा और तमिल लोगों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है।

उन्होंने तमिल भाषा को सरल और सुंदर ढंग से लोगों तक पहुंचाया ताकि वे इसे आसानी से समझ सकें। उनकी बातें हमेशा तमिल भाषा में जीवित रहेंगी। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं।"

इसके अलावा प्रभु देवा सहित कई सितारों ने उन्हें याद किया।

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