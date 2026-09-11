सोलोमन पापैया का 90 की उम्र में हुआ निधन, विजय-रजनीकांत ने दी श्रद्धांजलि

लेखन अंशिका शुक्ला 06:29 pm Sep 11, 202606:29 pm

क्या है खबर?

तमिल विद्वान और लोकप्रिय टीवी हस्ती सोलोमन पापैया का 11 सितंबर को मदुरै में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह मशहूर डिबेट शो 'पट्टिमंड्रम' की मेजबानी के लिए जाने जाते थे। उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के चलते उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री समेत अभिनेता रजनीकांत, विजय सेतुपति और सी. जोसेफ विजय ने शोक जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।