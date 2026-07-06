'अलायंस' में वाइल्ड कार्ड बनकर आ सकती हैं सीमा सजदेह

'अलायंस' में सोहेल खान की पूर्व पत्नी सीमा सजदेह होंगी शामिल? एक और नाम चर्चा में

लेखन ज्योति सिंह 07:38 pm Jul 06, 202607:38 pm

क्या है खबर?

कुणाल खेमू के रियलिटी शो 'अलायंस' को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। हाल ही में, सोहेल खान ने पहला वाइल्ड कार्ड बनकर शो में हिस्सा लिया, जिससे दर्शकों का उत्साह चरम पर है। यह पहला मौका है जब अभिनेता किसी रियलिटी शो में प्रतियोगी बनकर खेल रहे हैं। हालिया खबरों के अनुसार, 2 नए वाइल्ड कार्ड नाम चर्चा में हैं, जिनसे शो में ड्रामा और ज्यादा बढ़ जाएगा। इनमें पहला नाम सोहेल की पूर्व पत्नी सीमा सजदेह का है।