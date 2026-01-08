LOADING...
शोभिता धुलिपाला कराएंगी अपराध की दुनिया से रूबरू, 'चिकाटीलो' का पोस्टर जारी

लेखन ज्योति सिंह
Jan 08, 2026
02:28 pm
क्या है खबर?

ओटीटी प्लेटफॉर्म के दर्शकों को क्राइम-थ्रिलर फिल्मों का बेसब्री से इंतजार रहता है। पिछले कुछ साल में ऐसी बहुत सी फिल्में आई हैं, जिन्हें लोगों ने खूब पसंद किया। अब एक नई फिल्म 'चिकाटीलो' दस्तक देने के लिए तैयार है जो क्राइम-ड्रामा से भरपूर होगी। फिल्म में शोभिता धुलिपाला मुख्य किरदार निभाते नजर आएंगी जिनकी पहली झलक सामने आ चुकी है। इसका निर्देशन शरण कोपिशेट्टी ने किया है, जबकि निर्माण सुरेश प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले किया गया है।

रिलीज

अमेजन प्राइम वीडियो पर दस्तक देगी 'चिकाटीलो'

अमेजन प्राइम वीडियो ने 'चिकाटीलो' का ऐलान करते हुए लिखा, 'रात के छाने से पहले, संध्या आ रही है, एक जोरदार धमाके के लिए तैयार हो जाइए।' फिल्म के पोस्टर में शोभिता का गंभीर लुक दिखाई दिया है। वह सच्ची अपराध कहानियों की पॉडकास्टर संध्या के किरदार में नजर आएंगी। फिल्म की कहानी हैदराबाद की पृष्ठभूमि पर आधारित है जो जघन्य अपराधों की भयावह कड़ी का खुलासा करेगी। 'चिकाटीलो' 23 जनवरी को तेलुगु, तमिल और हिंदी भाषा में रिलीज होगी।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्टर

