शोभिता धुलिपाला कराएंगी अपराध की दुनिया से रूबरू, 'चिकाटीलो' का पोस्टर जारी

शोभिता धुलिपाला की नई फिल्म 'चिकाटीलो' का पोस्टर जारी

लेखन ज्योति सिंह 02:28 pm Jan 08, 202602:28 pm

क्या है खबर?

ओटीटी प्लेटफॉर्म के दर्शकों को क्राइम-थ्रिलर फिल्मों का बेसब्री से इंतजार रहता है। पिछले कुछ साल में ऐसी बहुत सी फिल्में आई हैं, जिन्हें लोगों ने खूब पसंद किया। अब एक नई फिल्म 'चिकाटीलो' दस्तक देने के लिए तैयार है जो क्राइम-ड्रामा से भरपूर होगी। फिल्म में शोभिता धुलिपाला मुख्य किरदार निभाते नजर आएंगी जिनकी पहली झलक सामने आ चुकी है। इसका निर्देशन शरण कोपिशेट्टी ने किया है, जबकि निर्माण सुरेश प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले किया गया है।