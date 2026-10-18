स्मृति ईरानी बोलीं- काम मांगने में कैसी शर्म? पद अधिकार दे सकता है, अहंकार नहीं

बॉम्बे टाइम्स से स्मृति ने स्वाभिमान के साथ कहा कि उन्हें खुद पर गर्व है कि उन्होंने काम के लिए फोन किया।

स्मृति ने बेबाकी से सवाल उठाया, "काम मांगने में मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए? मैंने अपने करियर की शुरुआत ही मौके मांगकर की थी। क्या कामयाबी मुझे इतना अहंकारी बना दे कि दोबारा काम मांगना मेरी शान के खिलाफ हो जाए?"

स्मृति बोलीं कि कला के प्रति उनका समर्पण या काम के प्रति निष्ठा कभी कम नहीं होगी।