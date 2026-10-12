'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 3' को लेकर बड़ा सवाल

क्या 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' का आएगा तीसरा सीजन? अमर उपाध्याय ने किया खुलासा

लेखन अंशिका शुक्ला 04:07 pm Oct 12, 202604:07 pm

क्या है खबर?

टीवी का मशहूर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' 20 अक्टूबर को खत्म होने वाला है। यह शो जुलाई, 2025 में शुरू हुआ था, जिसमें स्मृति ईरानी और अमर उपाध्याय ने तुलसी विरानी और मिहिर विरानी के अपने किरदारों को फिर से निभाया था। अब अभिनेता अमर ने हाल ही में इसके तीसरे सीजन के बारे में बात की और इशारा किया कि यह शो तीसरे सीजन के लिए वापस आ सकता है।