अनौष्का शंकर ने किया चौंकाने वाली घटना का खुलासा, फैन फैन की हरकत से हुईं आहत

मनोरंजन May 26, 2026

मशहूर सितार वादक अनौष्का शंकर ने अपने एक शो के बाद एक मुश्किल पल के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कैसे एक उत्साहित फैन ने उनसे बिना पूछे ही उन्हें उठा लिया और गले लगा लिया।

इस घटना से वे पूरी तरह हैरान रह गईं। शुरुआत में तो उन्होंने इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि इस हरकत ने उनकी निजी सीमाओं को पार कर दिया है।

उन्हें अपने साथ हुए पुराने दुर्व्यवहार की यादें भी फिर से ताजा हो गईं। उन्होंने यह भी बताया कि उस पल उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दें और तुरंत जवाब न दे पाने पर वे खुद से काफी नाराज थीं।