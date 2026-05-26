अनौष्का शंकर ने किया चौंकाने वाली घटना का खुलासा, फैन फैन की हरकत से हुईं आहत
मशहूर सितार वादक अनौष्का शंकर ने अपने एक शो के बाद एक मुश्किल पल के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कैसे एक उत्साहित फैन ने उनसे बिना पूछे ही उन्हें उठा लिया और गले लगा लिया।
इस घटना से वे पूरी तरह हैरान रह गईं। शुरुआत में तो उन्होंने इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि इस हरकत ने उनकी निजी सीमाओं को पार कर दिया है।
उन्हें अपने साथ हुए पुराने दुर्व्यवहार की यादें भी फिर से ताजा हो गईं। उन्होंने यह भी बताया कि उस पल उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दें और तुरंत जवाब न दे पाने पर वे खुद से काफी नाराज थीं।
अनौष्का ने कही यह बड़ी बात
अनौष्का ने बड़े प्यार से सबको याद दिलाया कि जख्म भरने या ठीक होने की प्रक्रिया कभी सीधी नहीं होती।
उन्होंने कहा, 'ठीक होने का सफर कभी सीधा नहीं होता।' वे पहले भी कई सालों तक हुए दुर्व्यवहार के बारे में खुलकर बात कर चुकी हैं।
अब भी वे दूसरों को हौसला देती हैं और कहती हैं कि उबरने के दौरान धैर्य रखें और हर किसी के निजी दायरे का सम्मान करना सीखें।