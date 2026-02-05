दिशा पाटनी के साथ रिश्ते की खबर पर तलविंदर ने चुप्पी तोड़ी

दिशा पाटनी के साथ डेटिंग की खबरों पर तलविंदर बोले- प्यार में पड़ रहा हूं

लेखन ज्योति सिंह 12:56 pm Feb 05, 202612:56 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी फिल्मों से ज्यादा अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोरती हैं। टाइगर श्रॉफ के साथ एक वक्त में उनके प्यार के चर्चे हर गली-मोहल्लों में लोगों का ध्यान खींच रहे थे, लेकिन कुछ ही सालों में दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। फिलहाल, इन दिनों अभिनेत्री का नाम पंजाबी गायक तलविंदर के साथ जुड़ रहा है। दिशा और तलविंदर के डेटिंग की खबरें हर ओर छाई हैं, जिसपर पहली बार गायक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।