जयपुर शो के दौरान डरीं सुनंदा शर्मा, स्टेज पर चढ़ा फैन

सुनंदा शर्मा के शो में अचानक स्टेज पर कूदा सिरफिरा फैन, डर से चीख पड़ीं गायिका

लेखन नेहा शर्मा 10:58 am Nov 01, 202610:58 am

क्या है खबर?

जयपुर के 'आनंद इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग' में शनिवार, 30 अक्टूबर की शाम पंजाबी गायिका सुनंदा शर्मा का कॉन्सर्ट चल रहा था। गायिका 'जट्ट यमला', 'जानी तेरा ना', 'पागल नहीं होना' और 'चोरी चोरी' जैसे हिट गानों के लिए जानी जाती हैं। अपने प्रशंसकों के बीच परफॉर्म करते वक्त अचानक स्टेज पर एक अनजान शख्स आ गया, जिससे सुनंदा पूरी तरह चौंक गईं। इस घटना में उनकी हैरान कर देने वाली प्रतिक्रिया कैमरे में कैद हो गई।