श्रेया घोषाल मुंबई में शानदार अपार्टमेंट की मालकिन बनीं

श्रेया घोषाल ने मुंबई में खरीदा आलीशान अपार्टमेंट, कीमत सुनकर खड़े हो जाएंगे कान

लेखन ज्योति सिंह 05:55 pm Apr 06, 202605:55 pm

क्या है खबर?

मशहूर पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल ने रियल एस्टेट की दुनिया में बहुत बड़ा निवेश किया है। उन्होंने अपनी मां शर्मिष्ठा घोषाल और पिता बिस्वजीत घोषाल के साथ मिलकर मुंबई के लोकप्रिय पॉश इलाके में एक आलीशान अपार्टमेंट खरीदा है। स्क्वायर यार्ड्स द्वारा प्राप्त संपत्ति पंजीकरण दस्तावेजों के अनुसार, गायिका का यह नया अपार्टमेंट, वर्ली के गोदरेज ट्रिलॉजी में मौजूद है। बताया जाता है कि लेनदेन आधिकारिक तौर पर अप्रैल, 2026 में पंजीकृत किया गया।