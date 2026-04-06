श्रेया घोषाल ने मुंबई में खरीदा आलीशान अपार्टमेंट, कीमत सुनकर खड़े हो जाएंगे कान

श्रेया घोषाल ने मुंबई में खरीदा आलीशान अपार्टमेंट, कीमत सुनकर खड़े हो जाएंगे कान
क्या है खबर?
मशहूर पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल ने रियल एस्टेट की दुनिया में बहुत बड़ा निवेश किया है। उन्होंने अपनी मां शर्मिष्ठा घोषाल और पिता बिस्वजीत घोषाल के साथ मिलकर मुंबई के लोकप्रिय पॉश इलाके में एक आलीशान अपार्टमेंट खरीदा है। स्क्वायर यार्ड्स द्वारा प्राप्त संपत्ति पंजीकरण दस्तावेजों के अनुसार, गायिका का यह नया अपार्टमेंट, वर्ली के गोदरेज ट्रिलॉजी में मौजूद है। बताया जाता है कि लेनदेन आधिकारिक तौर पर अप्रैल, 2026 में पंजीकृत किया गया।
कीमत
अपार्टमेंट की कीमत और अन्य विवरण
स्क्वायर यार्ड्स द्वारा समीक्षा किए गए पंजीकरण रिकॉर्ड के अनुसार, इस प्रॉपर्टी का कारपेट एरिया 2,430.06 स्क्वायर फीट और कुल एरिया 2,750.28 स्क्वायर फीट है। साथ में 3 समर्पित कार पार्किंग की सुविधा दी गई है। अपार्टमेंट की कीमत 29.70 करोड़ रुपये बताई जाती है। इस लेनदेन में 1.78 करोड़ रुपये का स्टांप शुल्क और 30,000 रुपये का पंजीकरण शुल्क शामिल है। संपत्ति का यह सौदा 1 अप्रैल, 2026 को रजिस्टर किया गया था।
एरिया
मुंबई में मशहूर है वर्ली एरिया
पिछले कुछ वर्षों में मध्य मुंबई का वर्ली एरिया प्रमुख आवासीय और वाणिज्यिक केंद्र के रूप में विकसित हो गया है। इस इलाके से दक्षिण मुंबई और पश्चिमी उपनगरों में आसानी ने पहुंचा जा सकता है। यही कारण है कि चर्चित हस्तियां भी इन जगहों पर रहना काफी पसंद करती हैं। वर्तमान समय में, शाहिद कपूर, माधुरी दीक्षित, रितेश देशमुख और क्रिकेटर रोहित शर्मा और युवराज सिंह समेत कई सितारे हैं जिनका वर्ली में आशियाना है।