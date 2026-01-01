सचेत-परंपरा पर टूट पड़ी भीड़

गायक सचेत-परंपरा को देख टूट पड़ी भीड़, तोड़ डाला कार का शीशा; देखें वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 03:35 pm Jan 01, 202603:35 pm

क्या है खबर?

भारतीय सिनेमा की चर्चित गायक जोड़ी सचेत-परंपरा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। दोनों ने साथ मिलकर एक से बढ़कर एक गाने रिकॉर्ड किए हैं जिन्हें लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। उनके कॉन्सर्ट का हिस्सा बनने लाखों की संख्या में भीड़ पहुंचती है, लेकिन इस बार का नजारा हैरान कर देने वाला है। सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें सचेत-परंपरा भारी भीड़ का शिकार हो गए हैं।