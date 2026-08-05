भूमि पेडनेकर पर भड़कीं गायिका नेहा भसीन-  कलेजा नहीं तो चुप रहना ही बेहतर है बहन

नेहा ने भूमि को नसीहत देते हुए आगे लिखा, 'अगर सच बोलने का गुद्दा नहीं तो चुप रहना ही सबसे बेहतर है बहन।'

दरअसल, भूमि ने अपने वीडियो में कहा था, "युवाओं द्वारा बोली जा रही ऐसी भाषा देखना दुखद है। हम देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। क्या हम अपने घर के बड़ों से कभी ऐसे बात करेंगे? क्या हमें इस तरह की अभद्र और अपमानजनक भाषा का सहारा लेना चाहिए?"