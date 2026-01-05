लोकप्रिय गायिका चित्रा अय्यर की बहन शारदा का निधन, ट्रैकिंग के दौरान हुआ हादसा

पुष्टि

चित्रा ने की बहन की मौत की पुष्टि

चित्रा ने बहन शारदा की मौत की पुष्टि करते हुए लिखा, 'चलो, मेरी नखरीली बहन! तुम बहुत तेज़ दौड़ रही हो! लेकिन मैं तुम्हें पकड़ लूंगी... आखिरकार... जल्द ही, वादा करती हूं। तुम्हें प्यार करती हूं।' गायिका ने बताया कि उनकी बहन के पार्थिव शरीर को केरल लाया जा रहा है। 7 जनवरी को थझावा में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि बहन के निधन से पहले, गायिका ने 11 दिसंबर को अपने पिता को खो दिया था।