लोकप्रिय गायिका चित्रा अय्यर की बहन शारदा का निधन, ट्रैकिंग के दौरान हुआ हादसा
क्या है खबर?
मलयालम सिनेमा जगत की लोकप्रिय गायिका चित्रा अय्यर की बहन शारदा अय्यर का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि हादसा 2 जनवरी को हुआ, जब वह ओमान के जेबल शम्स क्षेत्र में ट्रैकिंग का लुत्फ उठा रही थीं। हालांकि, 52 वर्षीय शारदा के निधन की सटीक जानकारी का खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। चित्रा ने इंस्टाग्राम पर अपनी बहन की कुछ तस्वीरें साझा करते हुए उन्हें भावुक श्रद्धांजलि दी है।
पुष्टि
चित्रा ने की बहन की मौत की पुष्टि
चित्रा ने बहन शारदा की मौत की पुष्टि करते हुए लिखा, 'चलो, मेरी नखरीली बहन! तुम बहुत तेज़ दौड़ रही हो! लेकिन मैं तुम्हें पकड़ लूंगी... आखिरकार... जल्द ही, वादा करती हूं। तुम्हें प्यार करती हूं।' गायिका ने बताया कि उनकी बहन के पार्थिव शरीर को केरल लाया जा रहा है। 7 जनवरी को थझावा में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि बहन के निधन से पहले, गायिका ने 11 दिसंबर को अपने पिता को खो दिया था।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
January 5, 2026
परिचय
जानिए कौन थीं शारदा
मूल रूप से केरल के थझावा की रहने वालीं शारदा, दिवंगत कृषि वैज्ञानिक RD अय्यर और रोहिणी अय्यर की बेटी थीं। पेशे से वह ओमान एयर की पूर्व मैनेजर रह चुकी थीं। गल्फ न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों का कहना है कि शारदा ओमान के जिस जेबेल शम्स क्षेत्र में ट्रैकिंग कर रही थीं, वहां की खड़ी चट्टानें ट्रेकर्स के बीच जोखिम मानी जाती हैं। सोशल मीडिया पर शारदा को भावुक श्रद्धांजलि दी जा रही है।