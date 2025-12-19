गायक बी प्राक के घर दोबारा गूंजी किलकारी, बेटे को बताया 'पुनर्जन्म'
क्या है खबर?
मशहूर गायक बी प्राक को दोबारा पिता बनने का सौभाग्य हासिल हुआ है। उनकी पत्नी मीरा बच्चन ने एक बेटे को जन्म दिया है, जिसका खुलासा खूबसूरत पोस्ट के जरिए किया गया है। प्राक ने पोस्ट के साथ अपने नवजात बेटे के नाम का खुलासा भी किया है, और उसे 'पुनर्जन्म' बताया है। सोशल मीडिया पर इस खुशखबरी के बाहर आते ही प्रशंसकों द्वारा गायक को बधाई संदेश मिलने शुरू हो गए हैं।
ऐलान
प्राक ने पोस्ट में किया बेटे के नाम का खुलासा
प्राक ने भगवान कृष्ण के बालरूप वाली तस्वीर साझा करते हुए कैप्शन दिया, 'सब राधे राधे है। जय श्री कृष्ण।' पोस्ट में लिखा, 'द्विज बच्चन। पुनर्जन्म- एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म। राधेश्याम की कृपा से, हमें 1 दिसंबर, 2025 को एक बेटे का आशीर्वाद मिला है। हमारा दिल कृतज्ञता और आनंद से भर गया है।' प्राक ने अपने पहले बेटे का स्वागत 2020 में किया था। 2022 में उनके दूसरे बेटे को जन्म तो हुआ, लेकिन तुरंत उसका निधन हो गया था।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
