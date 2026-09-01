बादशाह के पास है इतने करोड़ की संपत्ति, कारों का कलेक्शन चौंका देगा
क्या है खबर?
मशहूर रैपर बादशाह इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी पत्नी ईशा रिखी से अलग होने की जानकारी साझा की है। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के रिश्ते में दरार की खबर सामने आईं। बादशाह अपने शानदार लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं उनकी अनुमानित संपत्ति के बारे में।
संपत्ति
कितनी है बादशाह की संपत्ति?
बादशाह ने अपनी स्कूली पढ़ाई दिल्ली से पूरी की, जिसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसी दौरान उनका रुझान पंजाबी संगीत की ओर बढ़ा, जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी।
उन्होंने रैप लिखना शुरू किया और संगीत को ही करियर बनाने का फैसला किया। अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर बादशाह ने दुनियाभर में पहचान बनाई।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी अनुमानित संपत्ति करीब 124 से 150 करोड़ रुपये है।
कमाई
ये है बादशाह की कमाई का जरिया
बादशाह की कमाई का जरिया सिर्फ गाने और लाइव शोज नहीं हैं, बल्कि उन्होंने ब्रांड एंडोर्समेंट और कई बिजनेस में भी निवेश किया है। वह 'बैडबॉय पिज्जा' नाम की पिज्जा चेन के मालिक हैं।
इसके अलावा उनका कपड़ों का ब्रांड, प्रोडक्शन हाउस और 'बटरफ्लाई' नाम के महंगे क्लब भी हैं। उन्होंने दवा कारोबार में भी निवेश किया है।
बादशाह के कार कलेक्शन में रोल्स-रॉयस रैथ, लेम्बोर्गिनी युरुस, पोर्शे केमैन 718, ऑडी Q8 और मर्सिडीज बेंज GLS 350d जैसी गाड़ियां हैं।