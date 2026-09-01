बादशाह के पास है इतने करोड़ की संपत्ति, कारों का कलेक्शन चौंका देगा

बादशाह की कमाई का जरिया सिर्फ गाने और लाइव शोज नहीं हैं, बल्कि उन्होंने ब्रांड एंडोर्समेंट और कई बिजनेस में भी निवेश किया है। वह 'बैडबॉय पिज्जा' नाम की पिज्जा चेन के मालिक हैं।

इसके अलावा उनका कपड़ों का ब्रांड, प्रोडक्शन हाउस और 'बटरफ्लाई' नाम के महंगे क्लब भी हैं। उन्होंने दवा कारोबार में भी निवेश किया है।

बादशाह के कार कलेक्शन में रोल्स-रॉयस रैथ, लेम्बोर्गिनी युरुस, पोर्शे केमैन 718, ऑडी Q8 और मर्सिडीज बेंज GLS 350d जैसी गाड़ियां हैं।