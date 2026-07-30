अदनान सामी ने गाने की रिकॉर्डिंग की

अक्षय कुमार की फिल्म को अपने सुरों से सजाएंगे अदनान सामी, पूरी की रिकॉर्डिंग

लेखन ज्योति सिंह 05:24 pm Jul 30, 202605:24 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार और निर्देशक अनीस बज्मी की जोड़ी एक फिल्म के लिए साथ आई है। हालांकि शीर्षक अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन फिल्म इसी साल दिसंबर महीने में सिनेमाघरों का रुख करेगी। अब मशहूर गायक अदनान सामी ने फिल्म से जुड़ा एक रोमांचक अपडेट साझा किया है, जिसमें बताया कि उन्होंने इस परियोजना के लिए एक गाना रिकाॅर्ड किया है। उन्होंने निर्देशक अनीस और संगीतकार आनंद राज आनंद के साथ स्टूडियो से अपनी तस्वीर भी साझा की है।