फिल्म 'उड़ता तीर' का अदनान सामी से जुड़ा कनेक्शन

समय रैना के शो में उड़ा अदनान सामी का मजाक? अब गायक ने दिया ये जवाब

लेखन ज्योति सिंह 01:39 pm Sep 28, 202601:39 pm

क्या है खबर?

समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' ने एक बार फिर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। हुआ यह कि अभिनेता आयुष्मान खुराना अपनी आगामी फिल्म 'उड़ता तीर' का प्रमोशन करने शो में पहुंचे। यह फिल्म पाकिस्तानी जासूस पर आधारित है, जो भारत आकर अपनी याददाश्त खो बैठता है और देशप्रेमी बन जाता है। शो के दौरान अचानक फिल्म का कनेक्शन अदनान सामी से जुड़ा गया, जिस पर गायक ने भी प्रतिक्रिया दी।