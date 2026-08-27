सिमर भाटिया के हाथ लगी रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म

अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया को मिली दूसरी फिल्म, इस अभिनेता संग जमेगी जोड़ी

लेखन ज्योति सिंह 04:27 pm Aug 27, 202604:27 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया ने निर्देशक श्रीराम राघवन की फिल्म 'इक्कीस' से डेब्यू किया था। साल के पहले ही दिन रिलीज हुई इस बायोपिक ड्रामा में उनके साथ अगस्त्य नंदा मुख्य किरदार में शामिल थे। अब खबर है कि सिमर को अपने करियर की दूसरी फिल्म मिल गई है, जो एक रोमांटिक कॉमेडी होगी। इसका निर्माण आयुष माहेश्वरी अपने BLM पिक्चर्स बैनर के तहत करेंगे, जिसने पहले 'धक-धक' और 'यारियां 2' जैसी फिल्मों का सह-निर्माण किया है।