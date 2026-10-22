सिकंदर खेर ने पहली फिल्म में क्यों छिपाया था उपनाम? सालों बाद बताई वजह

सिकंदर ने आगे कहा कि लोग उन्हें अनुपम और किरण के बेटे के रूप में पहचानते थे, इसलिए 'खेर' नाम उनके साथ जुड़ गया और आखिरकार उन्होंने इसे अपना लिया।

उन्होंने इस बारे में बात करते हुए कहा, "समय के साथ, लोग मुझे 'सिकंदर खेर' के रूप में पहचानने लगे और फिर यह नाम हमेशा के लिए जुड़ गया।"

सिकंदर की फिल्मों की बात करें, तो वह हाल ही में 'प्रहार' में मुख्य भूमिका में नजर आए हैं।