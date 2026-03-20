सिद्धू मूसेवाला के वर्ल्ड टूर का ऐलान

सिद्धू मूसेवाला के 'साइन्ड टू गॉड वर्ल्ड टूर' का ऐलान, फिर गूंजेगी गायक की आवाज

लेखन ज्योति सिंह 07:45 pm Mar 20, 202607:45 pm

क्या है खबर?

पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला के चाहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दिवंगत गायक की टीम ने उनके 'साइन्ड टू गॉड वर्ल्ड टूर 2026' का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। होलोग्राम तकनीक के जरिए एक बार फिर मूसेवाला की आवाज मंच पर गूंजेगी, जिससे उनकी उपस्थिति से जुड़ी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। हालांकि, कार्यक्रम की तारीखें और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां आना बाकी हैं। उधर वर्ल्ड टूर के ऐलान से फैंस बेहद उत्साहित हो गए हैं।