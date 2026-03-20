सिद्धू मूसेवाला के 'साइन्ड टू गॉड वर्ल्ड टूर' का ऐलान, फिर गूंजेगी गायक की आवाज
क्या है खबर?
पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला के चाहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दिवंगत गायक की टीम ने उनके 'साइन्ड टू गॉड वर्ल्ड टूर 2026' का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। होलोग्राम तकनीक के जरिए एक बार फिर मूसेवाला की आवाज मंच पर गूंजेगी, जिससे उनकी उपस्थिति से जुड़ी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। हालांकि, कार्यक्रम की तारीखें और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां आना बाकी हैं। उधर वर्ल्ड टूर के ऐलान से फैंस बेहद उत्साहित हो गए हैं।
आयोजन
सिद्धू मूसेवाला का वर्ल्ड टूर इन देश-विदेशों में होगा आयोजित
टीम द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, मूसेवाला की विरासत 'साइंड टू गॉड वर्ल्ड टूर 2026' के जरिए आगे बढ़ेगी, जिसका आयोजन प्लैटिनम इवेंट्स करेगा। इसके तहत भारत, कनाडा, पाकिस्तान और UK समेत कई देशों में गायक के 3डी प्रोजेक्शन दिखाए जाएंगे। निर्माताओं ने टीजर के साथ कैप्शन दिया, 'साम्राज्य उठते हैं, साम्राज्य गिरते हैं, लेकिन महान हस्तियां अमर रहती हैं।' बता दें, मूसेवाला की मई, 2022 में पंजाब के मानसा जिले में हत्या कर दी गई थी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए सिद्धू मूसेवाला का होलोग्राम वीडियो
March 20, 2026