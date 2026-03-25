फिल्म 'वन' की नई रिलीज तारीख आई सामने

सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'वन' को मिली नई रिलीज तारीख, जानिए कब देगी दस्तक

लेखन ज्योति सिंह 09:55 am Mar 25, 202609:55 am

क्या है खबर?

सिद्धार्थ मल्होत्रा काफी समय से अपनी आगामी फिल्म 'वन- फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' को लेकर चर्चा में हैं। कुछ दिन पहले आधिकारिक पोस्ट में बताया गया था कि फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद, अमेजन प्राइम वीडियो पर दस्तक देगी। पहली बार होगा जब सिद्धार्थ के साथ फिल्म में तमन्ना भाटिया नजर आएंगी। अब निर्माताओं की ओर से 'वन' की नई रिलीज तारीख का खुलासा कर दिया है। दरअसल पहले इसे 15 मई को रिलीज किया जाना था।