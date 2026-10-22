सिद्धार्थ-तमन्ना की 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' कब और किस OTT प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज?

इस फिल्म की कहानी नास्तिक ऋषि (सिद्धार्थ) की है, जो पत्नी ममता (तमन्ना) के साथ अपने पुश्तैनी गांव लौटता है। वह अपनी जमीन बेचना चाहता है, लेकिन गांव में मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद जंगल में जाना मना है।

अंधविश्वास समझकर ऋषि बेहतर संपर्क के लिए जंगल का हिस्सा साफ कराने में दीपक (सुनील) उसका साथ देता है। इसी दौरान वह अनजाने में एक प्राचीन मुहर तोड़ देता है, जिससे वन देवी से जुड़ा रहस्य सामने आता है।