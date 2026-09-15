फिल्म 'वन' के ट्रेलर रिलीज पर आया अपडेट

फिल्म 'वन' के ट्रेलर का खत्म होगा इंतजार, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बताया कब होगा जारी

लेखन ज्योति सिंह 04:07 pm Sep 15, 202604:07 pm

क्या है खबर?

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की आगामी फिल्म 'वन- फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' चर्चा में बनी हुई है। बालाजी मोशन पिक्चर्स और द वायरल फीवर के सहयोग से निर्मित इसका निर्देशन दीपक कुमार मिश्रा ने किया है। पिछले महीने निर्माताओं ने इसका टीजर जारी किया था, जिसने कहानी में अलौकिक शक्तियों और भय व सस्पेंस के होने का सबूत दिया था। अब निर्माताओं ने फिल्म के ट्रेलर रिलीज पर ताजा अपडेट देकर लाेगों की उत्सुकता को बढ़ा दिया है।