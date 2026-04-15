सिद्धार्थ मल्होत्रा ने साझा की दिलचस्प तस्वीर

'सरायाह के पापा' बनकर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने साझा की ऐसी तस्वीर, दिल हार बैठे फैंस

लेखन ज्योति सिंह 05:47 pm Apr 15, 202605:47 pm

क्या है खबर?

सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने पिछले साल जुलाई में अपनी बेटी का स्वागत किया था। कुछ समय बाद, इस जोड़े ने सोशल मीडिया पर बेटी की पहली झलक जारी की और बताया कि उन्होंने बेटी को 'सयाराह मल्होत्रा' नाम दिया है। इसके बाद से दोनों माता-पिता बनने का सुख उठा रहे हैं। हाल ही में, सिद्धार्थ ने इंस्टाग्राम पर एक दिल छू लेने वाली तस्वीर साझा की, जिसमें वह एक पिता के रूप में दिखे।