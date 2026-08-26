सिद्धार्थ मल्होत्रा की इन 5 फिल्मों का हुआ था ऐसा हाल

सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​की पिछली 5 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर कैसा था हाल?

लेखन अंशिका शुक्ला 11:50 am Aug 26, 202611:50 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'वन- फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' को लेकर सुर्खियों में हैं। यह फिल्म भारत की पहली पौराणिक-फेंटेसी हॉरर-थ्रिलर बताई जा रही है, जो 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी उत्सुकता है। ऐसे में इसके रिलीज होने से पहले आइए जानते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा की पिछली 5 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन कैसा रहा और किन फिल्मों ने दर्शकों को प्रभावित किया।