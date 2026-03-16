सिद्धार्थ मल्होत्रा और करण जौहर फिर आएंगे साथ

सिद्धार्थ मल्होत्रा और करण जौहर ने फिर मिलाया हाथ? फिल्म पर आया बड़ा अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 01:27 pm Mar 16, 202601:27 pm

क्या है खबर?

सिद्धार्थ मल्होत्रा को आखिरी बार फिल्म 'परम-सुंदरी' में देखा गया था जो 2025 में रिलीज हुई। फिलहाल अभिनेता अपनी आगामी फिल्म 'ववन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' में व्यस्त चल रहे हैं जिसका ऐलान 2024 में किया गया था। इस बीच, खबर है कि सिद्धार्थ अपनी अगली फिल्म के लिए निर्माता करण जौहर से दोबारा हाथ मिला रहे हैं। अभिनेता ने आखिरी फिल्म 'योद्धा' (2024) की थी जिसका निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले किया गया था।