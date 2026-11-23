बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, सूत्र ने बताया कि सिद्धार्थ और नेटफ्लिक्स 'ज्वेल थीफ 2' के लिए सहयोग कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "सिद्धार्थ आनंद का विजन ज्वेल थीफ को एक अनोखी हीस्ट फ्रेंचाइजी में बदलने का है, बिल्कुल ओशन्स 11 की तरह। सीक्वल अभी लिखा जा रहा है, और नेटफ्लिक्स भी सिड और उनकी टीम के इस आइडिया से उत्साहित है।"

सूत्र ने यह भी बताया कि फिल्म अगले साल यानी, 2027 में फ्लोर पर आने वाली है।