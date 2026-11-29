'मिर्जापुर' के चौथे सीजन पर क्या बोलीं श्वेता त्रिपाठी?

'मिर्जापुर' के नए सीजन पर आया बड़ा अपडेट, गोलू गुप्ता उर्फ श्वेता त्रिपाठी ने बताई तैयारी

लेखन नेहा शर्मा 06:59 pm Nov 29, 202606:59 pm

क्या है खबर?

वेब सीरीज 'मिर्जापुर' के चौथे सीजन का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। पिछले सीजन में गुड्डू पंडित, कालीन भैया और गोलू गुप्ता की कहानी ने कई सवाल छोड़ दिए थे। अब नए सीजन को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अभिनेत्री श्वेता त्रिपाठी ने बताया है कि 'मिर्जापुर 4' पर काम किस स्तर पर पहुंचा है और दर्शकों को इसके लिए कितना इंतजार करना पड़ सकता है। क्या कुछ बोलीं श्वेता, आइए जानते हैं।