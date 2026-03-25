शुभमन गिल की बहन का OTT पर होगा डेब्यू, करण जौहर के शो में लेंगी हिस्सा

पुष्टि

रियलिटी शो की दुनिया में कदम रखेंगी शुभमन गिल की बहन

फिल्म विंडो की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'द ट्रेटर्स इंडिया 2' के लिए शाहनील के नाम की पुष्टि हुई है। वह इसमें बतौर प्रतियोगी शामिल होंगी जो रियलिटी शो की दुनिया में उनका पहला कदम होगा और OTT डेब्यू भी, क्योंकि यह शो अमेजन प्राइम वीडियो पर आएगा। बता दें कि शाहनील सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। उनके इंस्टाग्राम पर 4.4 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अपनी खूबसूरत तस्वीरों से वह हमेशा लोगोे का ध्यान खींच लेती हैं।