कमल हासन-सारिका के तलाक पर बोलीं बेटी श्रुति, बताया कैसा था दोनों का रिश्ता

श्रुति से जब पूछा गया कि बड़े होते समय उनके माता-पिता का रिश्ता उनके लिए किस तरह मिसाल बना और उन्होंने उनसे क्या-क्या सीखा, तो उन्होंने कहा, "सब जानते हैं कि मेरे माता-पिता अब साथ नहीं हैं, लेकिन जब वे साथ थे, तो उनके बीच बहुत प्यार था, बहुत गहरा प्यार। वे सच में एक-दूसरे के साथ बहुत मजा करते थे। वे साथ मिलकर काम करते थे और जिंदगी का आनंद लेते थे। वे दोनों एक-दूसरे के रचनात्मक सहयोगी थे।"