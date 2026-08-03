श्रुति हासन पहुंची बॉम्बे हाई कोर्ट, डीपफेक और फर्जी तस्वीरों के खिलाफ उठाई आवाज

श्रुति ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि उनकी अनुमति के बिना उनके नाम व छवि का इस्तेमाल करते हुए डीपफेक और आपत्तिजनक सामग्री तैयार की गई।

इनमें कुछ ऐसे वीडियो भी हैं, जिन्हें अन्य अभिनेताओं के साथ रोमांटिक संबंधों में गलत तरीके से दर्शाया गया है।

अभिनेत्री ने आपत्तिजनक और यौन रूप से स्पष्ट वीडियो पर चिंता जताते हुए कोर्ट से अपनी पहचान और व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं के अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए निषेधाज्ञा की मांग की है।