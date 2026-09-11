श्रिया सरन की ये बेहतरीन फिल्में OTT पर हैं मौजूद

'दृश्यम' वाली श्रिया सरन की ये 5 फिल्में जरूर देखें, OTT पर हैं उपलब्ध

लेखन अंशिका शुक्ला 10:44 am Sep 11, 202610:44 am

क्या है खबर?

भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री श्रिया सरन 11 सितंबर को अपना 44वां जन्मदिन मना रही हैं। उन्होंने तेलुगु, तमिल और हिंदी समेत कई भाषाओं की फिल्मों में अपनी खास पहचान बनाई है। अपनी खूबसूरती और शानदार अभिनय के लिए जानी जाने वाली श्रिया का फिल्मी करियर 2 दशक से ज्यादा लंबा है। ऐसे में जन्मदिन के खास मौके पर आइए उनकी उन बेहतरीन फिल्मों पर नजर डालते हैं, जिन्हें आप OTT पर देख सकते हैं।