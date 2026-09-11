'दृश्यम' वाली श्रिया सरन की ये 5 फिल्में जरूर देखें, OTT पर हैं उपलब्ध
क्या है खबर?
भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री श्रिया सरन 11 सितंबर को अपना 44वां जन्मदिन मना रही हैं। उन्होंने तेलुगु, तमिल और हिंदी समेत कई भाषाओं की फिल्मों में अपनी खास पहचान बनाई है। अपनी खूबसूरती और शानदार अभिनय के लिए जानी जाने वाली श्रिया का फिल्मी करियर 2 दशक से ज्यादा लंबा है। ऐसे में जन्मदिन के खास मौके पर आइए उनकी उन बेहतरीन फिल्मों पर नजर डालते हैं, जिन्हें आप OTT पर देख सकते हैं।
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'छत्रपति' और 'शिवाजी: द बॉस'
एसएस राजामौली के निर्देशन में बनी फिल्म 'छत्रपति' साल 2005 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में श्रिया के साथ प्रभास मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म का लुफ्त आप ZEE5 पर उठा सकते हैं।
साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म 'शिवाजी: द बॉस' एक ब्लॉकबस्टर तमिल एक्शन-ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में श्रिया के साथ-साथ रजनीकांत मुख्य भूमिका में हैं। आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
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'आवारापन' और 'RRR'
2007 में आई फिल्म 'आवारापन' में श्रिया ने इमरान हाशमी की प्रेमिका की भूमिका निभाई थी। उस समय फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया था। आप इसे OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
साल 2022 में रिलीज हुई राजामौली की फिल्म RRR में अभिनेत्री श्रिया ने क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू (राम चरण) की मां 'सरोजिनी' का महत्वपूर्ण किरदार निभाया था। आप इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
जानकारी
#5 'दृश्यम' और 'दृश्यम 2'
थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम' का पहला भाग 2015 में और दूसरा भाग साल 2022 में रिलीज हुआ था। इस फिल्म में श्रिया ने विजय सलगांवकर (अजय देवगन) की पत्नी का किरदार निभाया था। आप इसे नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।