श्रेयस तलपड़े की देखने लायक फिल्में

श्रेयस तलपड़े की 'द इंडिया स्टोरी' का इंतजार? उससे पहले देख डालें अभिनेता की ये फिल्में

लेखन ज्योति सिंह 06:42 pm Jul 21, 202606:42 pm

क्या है खबर?

श्रेयस तलपड़े और काजल अग्रवाल की फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' 24 जुलाई को सिनेमाघरों में आ रही है। चेट्टन डीके द्वारा निर्देशित ये एक सोशल ड्रामा-थ्रिलर है, जो भारत में कीटनाशकों के दुरुपयोग, खाद्य मिलावट और उससे होने वाले घातक प्रभावों पर आधारित है। यह फिल्म पेस्टिसाइड कंपनियों, भ्रष्ट अधिकारियों और सिस्टम की लापरवाही का उजागर करने का दावा करती है। इसकी रिलीज से पहले, आइए श्रेयस की उन फिल्मों पर एक नजर डालते हैं, जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए।