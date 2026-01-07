श्रद्धा कपूर कब करेंगी शादी? प्रशंसक के सवाल पर अभिनेत्री ने दिया ये जवाब
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर अपनी निजी जिंदगी को हमेशा दुनिया की नजरों से दूर रखना चाहती हैं। इसके बावजूद कथित बॉयफ्रेंड राहुल मोदी के साथ उनकी शादी के चर्चे प्रशंसकों का ध्यान खींचने आ जाते हैं। हाल ही में एक प्रशंसक ने श्रद्धा से उनकी शादी को लेकर सवाल पूछ ही डाला। सोशल मीडिया पर पूछे गए इस सवाल का अभिनेत्री ने ऐसा जवाब दिया है, जो अब खूब वायरल हो रहा है।
जवाब
श्रद्धा ने शादी के सवाल पर कही ये बात
श्रद्धा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है। इसमें वह बताती दिखीं कि आंकड़ाें के हिसाब से सबसे ज्यादा ब्रेकअप वैलेंटाइन के आसपास होते हैं। उनके इस वीडियो पर एक प्रशंसक ने लिखा, 'श्रद्धा जी आप शादी कब करोगे?' जाहिर है कि अभिनेत्री अपनी हाजिरजवाबी के लिए मशहूर हैं। उन्होंने तुरंत मजेदार जवाब दिया, 'मैं करूंगी, विवाह करूंगी।' श्रद्धा के इस जवाब ने उन अटकलों को हवा दी है, जिसमें कहा जा रहा है कि वह जल्द शादी करेंगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
रिश्ता
राहुल संग रिश्ते को लेकर चर्चा में हैं श्रद्धा
लेखक राहुल मोदी के साथ, श्रद्धा का नाम लंबे समय से जुड़ रहा है। इन अफवाहों को हवा तब मिली, जब 2024 में एक डिनट के दौरान दोनों को साथ देखा गया था। कई मौकों पर श्रद्धा और राहुल साथ में नजर आए हैं, लेकिन दोनों ने रिश्ते की अफवाहों पर कभी बयान नहीं दिया। वहीं प्रशंसक अभिनेत्री की शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। काम की बात करें तो श्रद्धा की आगामी फिल्में 'ईथा' और 'नागिन' हैं।