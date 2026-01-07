श्रद्धा कपूर कब करेंगी शादी? प्रशंसक के सवाल पर अभिनेत्री ने दिया ये जवाब

जवाब

श्रद्धा ने शादी के सवाल पर कही ये बात

श्रद्धा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है। इसमें वह बताती दिखीं कि आंकड़ाें के हिसाब से सबसे ज्यादा ब्रेकअप वैलेंटाइन के आसपास होते हैं। उनके इस वीडियो पर एक प्रशंसक ने लिखा, 'श्रद्धा जी आप शादी कब करोगे?' जाहिर है कि अभिनेत्री अपनी हाजिरजवाबी के लिए मशहूर हैं। उन्होंने तुरंत मजेदार जवाब दिया, 'मैं करूंगी, विवाह करूंगी।' श्रद्धा के इस जवाब ने उन अटकलों को हवा दी है, जिसमें कहा जा रहा है कि वह जल्द शादी करेंगी।