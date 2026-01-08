बायोपिक से बॉक्स ऑफिस का खेल बदलने आ रहीं श्रद्धा कपूर समेत ये अभिनेत्रियां

भारतीय सिनेमा में इन दिनों काल्पनिक कहानियों से कहीं ज्यादा 'असल जिंदगी' का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। दर्शक अब पर्दे पर सिर्फ ग्लैमर ही नहीं, बल्कि उन हस्तियों के संघर्ष और साहस को भी देखना चाहते हैं, जिन्होंने अपने योगदान से दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इसी कड़ी में श्रद्धा कपूर समेत बॉलीवुड की कई चर्चित अभिनेत्रियां पर्दे पर असल जिंदगी का संघर्ष उतारने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एक नजर उन्हीं अभिनेत्रियों पर।

#1 श्रद्धा कपूर श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईथा' उनकी सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक मानी जा रही है। ये महाराष्ट्र की मशहूर लोक कलाकार और तमाशा सम्राट विठाबाई नारायणगांवकर की बायोपिक है, जिन्होंने लोक कला 'तमाशा' और 'लावणी' को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। श्रद्धा फिल्म में विठाबाई का किरदार निभा रही हैं, जिसमें उनके संघर्ष से लेकर शिखर तक पहुंचने की पूरी यात्रा दिखाई जाएगी। 'स्त्री 2' के बाद 'ईथा' श्रद्धा की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म साबित हो सकती है।

#2 अनुष्का शर्मा अनुष्का शर्मा की फिल्म 'चकदा एक्सप्रेस' भारतीय महिला क्रिकेट की तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी के कड़े संघर्ष की गाथा है। फिल्म दिखाएगी कि कैसे पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव से निकलकर झूलन ने क्रिकेट की दुनिया में अपनी जगह बनाई। अनुष्का ने इस रोल के लिए मैदान पर खूब पसीना बहाया है। ये फिल्म उनके फैंस के लिए बेहद खास है, क्योंकि अनुष्का ने इसके जरिए लंबे समय बाद एक्टिंग में वापसी की है। फिल्म नेटफ्लिक्स पर आएगी।

Advertisement

#3 तृप्ति डिमरी 'एनिमल' की सफलता के बाद तृप्ति डिमरी अब दिग्गज अभिनेत्री परवीन बाबी की जिंदगी को पर्दे पर उतारने के लिए तैयार हैं। ये फिल्म 70-80 के दशक की सबसे ग्लैमरस अभिनेत्री के शिखर, उनके अकेलेपन और मानसिक स्वास्थ्य के साथ उनके संघर्ष की एक भावुक कहानी होगी। निर्देशक शोनाली बोस के निर्देशन में बन रही ये फिल्म परवीन बाबी के रहस्यमयी जीवन और बॉलीवुड के उस दौर के कई अनछुए पहलुओं को उजागर करेगी। ये बायोपिक नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।

Advertisement