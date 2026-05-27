अनन्या पांडे को नेपो नट्यम कहने वालों पर शोभा डे का पलटवार, कह दी यह बात

इस शख्स ने की अनन्या की जमकर तारीफ

शोभा ने साफ किया कि अनन्या कोई प्रोफेशनल क्लासिकल डांसर नहीं हैं। इसके बावजूद, उन्होंने एक चुनौतीपूर्ण रोल निभाया, जिसमें उन्हें क्लासिकल और कंटेम्परेरी डांस को एक साथ मिलाकर पेश करना था।

शोभा ने अपनी बात रखते हुए कहा, 'उन्होंने यह सब किया, उन्होंने लिप-सिंक किया, डांस किया और बढ़िया एक्सप्रेशंस भी दिखाए। क्या यह सब इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं, यह सब जरा भी आसान नहीं होता।'

वहीं, असिस्टेंट कोरियोग्राफर अनन्या कुरूप ने भी अनन्या की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि इतने कम समय में यह रूटीन सीखने के लिए अनन्या ने बहुत मेहनत की थी।