शिवंगी जोशी की 'लॉक अप' वाली कहानी पर मचे बवाल पर बहन ने दिया करारा जवाब, बताया पूरा सच

शिवंगी की `टीम` ने `स्पष्ट` किया कि उनके पिता ने `व्यापार` शुरू करने से पहले `आर्मी` से `रिटायरमेंट` लिया था और शीतल ने बताया कि उनका वह `व्यापार` सफल नहीं हो पाया।

शीतल ने यह भी बताया कि उनका घर उनके दादाजी ने बहुत पहले बनवाया था, इसलिए घर को देखकर उस मुश्किल दौर के हालात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।

जब शिवंगी ने कहा कि वे 'गली में आ गई थीं', तो शीतल ने समझाया कि उनका मतलब बेघर होना नहीं था, बल्कि आर्थिक तंगी के कारण उन्हें जो बेबसी महसूस हुई थी, वे उसी के बारे में बात कर रही थीं।