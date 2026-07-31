शिवंगी जोशी की 'लॉक अप' वाली कहानी पर मचे बवाल पर बहन ने दिया करारा जवाब, बताया पूरा सच
शिवंगी जोशी को 'लॉक अप: सच या सजा' में अपने परिवार की आर्थिक तंगी के बारे में बताने के बाद सोशल मीडिया पर `बैकलैश` का सामना करना पड़ा।
कुछ दर्शकों ने उन पर झूठी कहानी गढ़ने का आरोप लगाया। गुरुवार को उनकी बहन शीतल जोशी ने एक `वीडियो पोस्ट` किया, जिसमें उन्होंने समझाया कि शिवंगी उस मुश्किल दौर के बारे में बात कर रही थीं, जब उनके पिता का व्यापार डूब गया था और परिवार को `आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ा` था।
शिवंगी की टीम और बहन ने आर्थिक स्थिति पर दी सफाई
शिवंगी की `टीम` ने `स्पष्ट` किया कि उनके पिता ने `व्यापार` शुरू करने से पहले `आर्मी` से `रिटायरमेंट` लिया था और शीतल ने बताया कि उनका वह `व्यापार` सफल नहीं हो पाया।
शीतल ने यह भी बताया कि उनका घर उनके दादाजी ने बहुत पहले बनवाया था, इसलिए घर को देखकर उस मुश्किल दौर के हालात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।
जब शिवंगी ने कहा कि वे 'गली में आ गई थीं', तो शीतल ने समझाया कि उनका मतलब बेघर होना नहीं था, बल्कि आर्थिक तंगी के कारण उन्हें जो बेबसी महसूस हुई थी, वे उसी के बारे में बात कर रही थीं।