शिवाजी साटम को सताई CID के निर्माता बीपी सिंह की याद

शिवाजी ने CID के निर्माता के निधन पर जताया शोक, बोले- वह पद्म श्री के हकदार..

लेखन अंशिका शुक्ला 09:49 am Oct 28, 202609:49 am

क्या है खबर?

'CID' और 'आहट' जैसे हिट टीवी शो बनाने वाले बीपी सिंह के निधन से पूरी इंडस्ट्री में शोक है। 'CID' में 2 दशक से ज्यादा समय तक एसीपी प्रद्युम्न का किरदार निभाने वाले अभिनेता शिवाजी साटम ने उन्हें याद करते हुए अपना पुराना साथी, मार्गदर्शक और दोस्त बताया। वैरायटी इंडिया से बातचीत में शिवाजी ने सिंह के साथ अपने रिश्ते और काम के प्रति उनके समर्पण को याद किया। इसके साथ ही उन्होंने सिंह के योगदान को भी सराहा।