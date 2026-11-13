शिल्पा शेट्टी संभालेंगी नए रियलिटी शो की कमान, रिश्तों की उलझन सुलझाएंगे प्रतियोगियों के माता-पिता

जियोस्टार के एंटरटेनमेंट हेड आलोक जैन ने कहा कि कंपनी के कार्यक्रमों के केंद्र में हमेशा युवा भारतीय रहते हैं, इसलिए वे उनकी जिंदगी और बातों को दर्शाने वाले नए विचार तलाशते हैं।

उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी में रिश्तों पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है, लेकिन इस पर खुलकर बात कम ही हो पाती है, खासकर माता-पिता के साथ। 'प्यार का प्रेशर कुकर' हंसी-मजाक और साफ नजरिए के साथ दोनों पक्षों को एक मंच पर लाता है।