शिल्पा शेट्‌टी की OTT पर देखने लायक फिल्में-सीरीज

शिल्पा शेट्‌टी की वापसी रही असरदार, इन फिल्मों-सीरीज से फैंस के दिलों पर जमाई धाक

लेखन ज्योति सिंह 11:50 am Jun 08, 202611:50 am

क्या है खबर?

शिल्पा शेट्‌टी 8 जून को 51 साल की हो चुकी हैं। अपने 33 साल के करियर में उन्होंने 'बाजीगर', 'धड़कन' और 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी' जैसी कई यादगार फिल्में कीं। 2007 में आई 'अपने' के बाद उन्होंने अभिनय की दुनिया से दूरी बना ली थी, लेकिन अब शिल्पा फिल्मों में लौट चुकी हैं और अपने अभिनय से फैंस का दिल जीत रही हैं। पिछले कुछ साल में आई उनकी फिल्मों और वेब सीरीज को OTT पर देखा जा सकता है।