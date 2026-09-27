आते ही स्वरा भास्कर पर तंज कसने लगे शहजाज पूनावाला

स्वरा भास्कर के डांस पर शहजाद पूनावाला का तंज- सलमान भाई ने मुड़कर भी नहीं देखा

लेखन नेहा शर्मा 11:42 am Sep 27, 202611:42 am

क्या है खबर?

'राइज एंड फॉल सीजन 2' के पहले ही एपिसोड में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अभिनेत्री स्वरा भास्कर पर तीखा तंज कसा। उन्हाेंने साल 2019 में अर्पिता खान के गणपति विसर्जन समारोह का जिक्र कर कहा कि वहां डांस करने के बावजूद सलमान खान ने स्वरा को नजरअंदाज कर दिया था। उस दौरान स्वरा, डेजी शाह सहित कई कलाकार जश्न में थिरकते दिखे थे। शहजाद की टिप्पणी के बाद ये मामला सोशल मीडिया पर छा गया है।