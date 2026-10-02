शहनाज गिल ने ट्रोलर्स को दिया जवाब, बोलीं- मेरी वजह से बेचारों को व्यूज आ जाएं

शहनाज ने आगे कहा, "मैंने कभी किसी को खुद पर हावी नहीं होने दिया और न ही यह बताने दिया कि मीडिया के सामने कैसे बात करनी है। मुझे बहुत सी बातें कही गईं, लेकिन मेरा मानना ​​है कि आप जैसे हैं, वैसे ही रहें। अगर आप खुद के प्रति सच्चे रहते हैं, तो लोग आपको अपनाएंगे। वे दूसरों को तो देख ही सकते हैं, लेकिन आपको भी देखेंगे। हर कोई अलग होता है और सबकी अपनी-अपना व्यक्तित्व होती है।"