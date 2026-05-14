क्या शहनाज गिल की जिंदगी में प्यार ने दी दस्तक? इस क्रिकेटर संग जुड़ा नाम

क्या शहनाज गिल की जिंदगी में प्यार ने दी दस्तक? इस क्रिकेटर संग जुड़ा नाम
क्या है खबर?
खुद को पंजाब की "कैटरीना" कहने वालीं अभिनेत्री शहनाज गिल की निजी जिंदगी फिर चर्चा में है। ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि उनके जीवन में प्यार ने दस्तक दे दी है। पिंकविला के मुताबिक, उनका नाम कथित तौर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के प्रमुख क्रिकेटर देवदत्त पडिक्कल के साथ जोड़ा जा रहा है। वैसे तो अटकलें कुछ दिनों से सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा लगाई जा रही थीं, लेकिन उनके हालिया वीडियो ने फिर चर्चा छेड़ दी है।
रिश्ता
शहनाज गिल का देवदत्त पडिक्कल संग जोड़ा जा रहा नाम
शहनाज ने कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था और कैप्शन लिखा था, 'दिल RCB में है।' बस फिर क्या उनके 4 शब्दों को डिकोड करने के लिए लोगों ने अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिया। अब अभिनेत्री ने IPL 2026 से नया वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और RCB के बीच क्रिकेट का लुत्फ उठाते देखा जा सकता है। यूजर्स को लगता है कि शायद शहनाज वहां पडिक्कल को चीयर करने पहुंची हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
#SHEHNAAZGILL pic.twitter.com/jAJoVFEwWe— pari (@pari749928) May 13, 2026
अटकलें
शहनाज के RCB प्यार ने बढ़ाया अटकलों का दौर
इससे पहले, शहनाज ने अपनी कुछ तस्वीरें साझा की थीं, जिनमें उन्हें RCB की जर्सी में देखा गया था। इंडिया टाइम्स की एक रिपोर्ट में, उनके और पडिक्कल के बीच प्रेम संबंधों की अफवाहों का भी जिक्र किया गया था। हालांकि इन अटकलों पर दोनों ने चुप्पी साध रखी है। दोनों इंस्टाग्राम पर भी एक-दूसरे को फॉलो नहीं करते हैं। काम की बात करें, तो शहनाज को 'इश्कनामा' नाम की फिल्म में देखा जाएगा जो 24 जुलाई को रिलीज होगी।