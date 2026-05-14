क्या शहनाज गिल की जिंदगी में प्यार ने दी दस्तक? इस क्रिकेटर संग जुड़ा नाम

रिश्ता

शहनाज गिल का देवदत्त पडिक्कल संग जोड़ा जा रहा नाम

शहनाज ने कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था और कैप्शन लिखा था, 'दिल RCB में है।' बस फिर क्या उनके 4 शब्दों को डिकोड करने के लिए लोगों ने अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिया। अब अभिनेत्री ने IPL 2026 से नया वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और RCB के बीच क्रिकेट का लुत्फ उठाते देखा जा सकता है। यूजर्स को लगता है कि शायद शहनाज वहां पडिक्कल को चीयर करने पहुंची हैं।