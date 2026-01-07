शेफाली शाह की पहली शादी क्यों टूटी? बोलीं- या तो खुद को बचाओ या टूट जाओ

बॉलीवुड की दमदार अभिनेत्री शेफाली शाह ने हाल ही में अपनी पहली शादी पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि उनके लिए ये रिश्ता इतना दर्दनाक था कि उन्हें लगा कि अगर वो इससे बाहर नहीं निकलेंगी तो ये उन्हें खत्म कर देगा। इसी दौरान उन्होंने कहा कि वो कोई पिज्जा नहीं यानी हर किसी की खुशियों का हिस्सा नहीं बन सकतीं। शेफाली ने बताया कि कैसे अपने जीवन की सबसे चुनौतीपूर्ण घड़ी से होकर उन्होंने खुद को मजबूत बनाया।

पहली शादीरि अभिनेता हर्ष छाया से हुई थी शेफाली की पहली शादी शेफाली ने साल 2000 में फिल्ममेकर विपुल शाह से एक सादगी भरे समारोह में शादी की थी। इससे पहले उनकी शादी अभिनेता हर्ष छाया से हुई थी। उन्होंने बताया कि पहली शादी में उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। इतनी परेशानियां थीं कि उन्होंने सोचा ये रिश्ता उनके लिए ठीक नहीं है और अकेले रहना ही बेहतर रहेगा। हाल ही में उन्होंने अपने जीवन के अनुभव और उस मुश्किल वक्त से सीखे हुए सबक याद किए।

दिल की बात "इंसान अपने आप में पूरा होता है, मुझे ये किसी ने नहीं बताया" शेफाली ने कहा, "मुझे कभी किसी ने ये नहीं बताया कि तुम अपने आप में पूरी हो। तुम्हें पूरा होने के लिए पति, दोस्त, भाई या बहन की जरूरत नहीं है। तुम खुद ही काफी हो। अगर तुम्हारे अच्छे रिश्ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी हैं तो इससे तुम्हारी अहमियत कम नहीं होती। ये बात मुझे किसी ने नहीं सिखाई। जिंदगी के अनुभवों से इंसान खुद ही ये चीज समझता है।"

दर्दनाक रिश्ता "ये रिश्ता मुझे खत्म कर सकता था" शेफाली बोलीं," एक वक्त ऐसा आता है, जब अपने ही साथ सब कुछ दांव पर लग जाता है या तो तुम खुद को बचाओ या टूट जाओ। तभी ये समझ आता है। शायद ये एहसास तो हर दिन होता है, लेकिन एक ऐसा पल जरूर आता है, जब लगता है कि ये रिश्ता मुझे खत्म कर सकता है, मैं अब इसमें नहीं रह सकती। मुझे इससे बाहर निकलना ही होगा और ये समझ मुझे मेरी पहली शादी के बाद आई।"

