शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी पोस्ट में बताया कारण

शत्रुघ्न सिन्हा ने क्यों दी थी प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की अग्रिम बधाई? खुद बताया कारण

लेखन ज्योति सिंह 10:01 am Sep 17, 202610:01 am

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर उन्हें दुनियाभर से बधाइयां मिल रही हैं। हालांकि, दिग्गज अभिनेता व राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री को एक दिन पहले ही अग्रिम बधाई देकर सोशल मीडिया पर चर्चा बटोर ली। 16 सितंबर को अभिनेता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ 2 पुरानी तस्वीरें साझा की थीं। अपनी पोस्ट में उन्होंने एक कैप्शन भी लिखा और बताया कि एक दिन पहले बधाई देने के पीछे उनकी क्या मंशा थी।