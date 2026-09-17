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शत्रुघ्न सिन्हा ने क्यों दी थी प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की अग्रिम बधाई? खुद बताया कारण
शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी पोस्ट में बताया कारण

शत्रुघ्न सिन्हा ने क्यों दी थी प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की अग्रिम बधाई? खुद बताया कारण

लेखन ज्योति सिंह
Sep 17, 2026
10:01 am
क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर उन्हें दुनियाभर से बधाइयां मिल रही हैं। हालांकि, दिग्गज अभिनेता व राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री को एक दिन पहले ही अग्रिम बधाई देकर सोशल मीडिया पर चर्चा बटोर ली। 16 सितंबर को अभिनेता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ 2 पुरानी तस्वीरें साझा की थीं। अपनी पोस्ट में उन्होंने एक कैप्शन भी लिखा और बताया कि एक दिन पहले बधाई देने के पीछे उनकी क्या मंशा थी।

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प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान खींचना चाहते थे अभिनेता

शत्रुघ्न ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की अग्रिम बधाई दी।

उन्होंने लिखा, 'कल शुभकामनाओं की बाढ़ में खो जाने से पहले ही आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आपको यह विचार कैसा लगा सर जी? हमारे मित्र, समाज के मित्र, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्री मोदी को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य, प्रेम, सुख, शांति और दीर्घायु प्रदान करें। ईश्वर आपका भला करे! जन्मदिन की शुभकामनाएं।'

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जन्मदिन

अक्षय कुमार ने भी दी प्रधानमंत्री को बधाई

अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा, 'आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और इस दिन को सेवा संकल्प के साथ मनाया जा रहा है। मुझे लगता है जन्मदिन मनाने का इससे खूबसूरत कोई और तरीका नहीं हो सकता। हम किसी और के काम आएं, किसी ज़रूरतमंद की मदद करें, किसी चेहरे पर मुस्कान लाएं... बस इतना सा संकल्प।'

आखिर में अभिनेता ने प्रधानमंत्री माेदी से राष्ट्र को प्रेरित करने का आह्वान भी किया।

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