साहित्य और सियासत के बाद छोटे पर्दे पर शशि थरूर का डेब्यू

'रामायण' की धूम के बीच शशि थरूर का धमाका, टीवी होस्ट बनकर सुनाएंगे महाकाव्य की गाथा

लेखन नेहा शर्मा 07:20 pm Nov 19, 202607:20 pm

क्या है खबर?

मशहूर लेखक और वरिष्ठ राजनेता शशि थरूर अब राजनीति और साहित्य के बाद टीवी की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। वो डिस्कवरी की चार-भागों वाली नई डॉक्यूमेंट्री सीरीज 'इतिहास: रामायण बियॉन्ड बॉर्डर्स विद शशि थरूर' के साथ बतौर टीवी होस्ट अपना डेब्यू करेंगे। ये खास सीरीज प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के श्रीलंका और दक्षिण-पूर्व एशिया तक फैलने की ऐतिहासिक यात्रा और सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाएगी। आइए जानते हैं इस नई सीरीज से जुड़ी खास बातें।