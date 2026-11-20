शरद के मुश्किल वक्त में शाहरुख खान ने बढ़ाया मदद का हाथ

शरद ने बताया शाहरुख खान ने फोन पर क्या कहा, आर्यन से मुलाकात पर दी जानकारी

लेखन अंशिका शुक्ला 09:56 am Nov 20, 202609:56 am

क्या है खबर?

'जोश' फिल्म से पहचान बनाने वाले अभिनेता शरद कपूर इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह अपने कुत्तों से अलग होते नजर आए। इसके बाद उन्होंने काम मांगते हुए एक वीडियो साझा किया, जिसके बाद सोनू सूद और सलमान खान समेत कई कलाकार मदद के लिए आगे आए। अब शरद ने खुलासा किया है कि शाहरुख खान ने भी इस मुश्किल वक्त में उन्हें अपना समर्थन दिया है।