शनाया कपूर-आदर्श गौरव के प्यार का दुश्मन कैसे बना मगरमच्छ? देखें 'तू या मैं' का टीजर

टीजर

शनाया और आदर्श का प्यार और मगरमच्छ का वार

'तू या मैं' के टीजर की शुरुआत शनाया के साथ होती है जो स्वीमिंग पूल में चिल करती नजर आई हैं। इसके बाद कहानी कंटेंट क्रिएटर्स की दुनिया में ले जाती है। शनाया और आदर्श दोनों कंटेंट बनाने के लिए जंगल जाते हैं, जहां उनकी रोमांटिक ट्रिप मगरमच्छ के आतंक से बचकर भागने में बदल जाती है। यह फिल्म 13 फरवरी को वैलेंटाइन के खास मौके पर सिनेमाघरों का रुख करने के लिए तैयार है।