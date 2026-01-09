LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / शनाया कपूर-आदर्श गौरव के प्यार का दुश्मन कैसे बना मगरमच्छ? देखें 'तू या मैं' का टीजर
शनाया कपूर-आदर्श गौरव के प्यार का दुश्मन कैसे बना मगरमच्छ? देखें 'तू या मैं' का टीजर

शनाया कपूर-आदर्श गौरव के प्यार का दुश्मन कैसे बना मगरमच्छ? देखें 'तू या मैं' का टीजर

लेखन ज्योति सिंह
Jan 09, 2026
02:08 pm
क्या है खबर?

'आंखों की गुस्ताखियां' से अभिनय की दुनिया में आने वालीं शनाया कपूर अपनी दूसरी फिल्म के साथ तैयार हैं। इस बार उनकी जोड़ी आदर्श गौरव के साथ बनी है। दोनों की फिल्म का नाम 'तू या मैं' है जिसका टीजर जारी हो गया। रोमांचक ड्रामे से भरपूर इस सर्वाइवल थ्रिलर की कमान बेजॉय नांबियार ने संभाली है। आनंद एल राय और विनोद भानुशाली निर्माता हैं। टीजर के साथ निर्माताओं ने 'तू या मैं' की रिलीज तारीख भी बता दी है।

टीजर

शनाया और आदर्श का प्यार और मगरमच्छ का वार

'तू या मैं' के टीजर की शुरुआत शनाया के साथ होती है जो स्वीमिंग पूल में चिल करती नजर आई हैं। इसके बाद कहानी कंटेंट क्रिएटर्स की दुनिया में ले जाती है। शनाया और आदर्श दोनों कंटेंट बनाने के लिए जंगल जाते हैं, जहां उनकी रोमांटिक ट्रिप मगरमच्छ के आतंक से बचकर भागने में बदल जाती है। यह फिल्म 13 फरवरी को वैलेंटाइन के खास मौके पर सिनेमाघरों का रुख करने के लिए तैयार है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए 'तू या मैं' का टीजर 

Advertisement