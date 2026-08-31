शालिनी पांडे डीपफेक वीडियो का शिकार हुईं

डीपफेक वीडियो पर फूटा शालिनी पांडे का गुस्सा, लिखा- ये मैं नहीं, इसे फॉरवर्ड न करें

लेखन ज्योति सिंह 06:39 pm Aug 31, 202606:39 pm

क्या है खबर?

विजय देवरकोंडा की फिल्म 'अर्जुन रेड्‌डी' (2017) से मशहूर हुईं अभिनेत्री शालिनी पांडे डीपफेक वीडियो का शिकार हो गईं, जिस पर उनकी नाराजगी सामने आई है। दरअसल, उनका AI-जेनरेटेड एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। जैसे ही उन्हें इस बात की भनक लगी, तो उन्होंने एक पोस्ट द्वारा लोगों को इसे फॉरवर्ड या डाउनलोड न करने की सलाह दी। शालिनी ने बताया कि यह बेहद परेशान करने वाला मामला है, जिसकी वह निंदा करती हैं।